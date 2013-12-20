Вълната на новия “възродителен процес”Публикувано от Ivan Bedrov на 20 дек 2013 в категория статии | 19 коментарa
Обичате да ходите във Варна. Обичате да ходите на плаж. Кабакум е любимото ви място край брега. Е, вече не е. Запознайте се с новото си любимо място – Големия пясък. Още 214 имена на плажове и местности в границите на общината бяха преведени от турски на български език. И изведнъж хиляди граждани се оказаха с документи за собственост върху имоти, в които географските названия вече не отговарят на реалността. Общината ги успокоява, че предстоящото масово издаване на служебни бележки за установяване на идентичността на имотите щяло да бъде безплатно.
Всичко това е резултат от решението, което Общинският съвет на Варна прие на последното си заседание за годината. Предложението бе на избрания от листата на ВМРО съветник Костадин Костадинов. Всъщност това не бе първото обсъждане на тази идея, веднъж даже тя е била отхвърляна. Преди дни обаче гласовете изненадващо бяха събрани и така местността Байряка бе преименувана на Знамето, Бостан тарла – на Динена нива, Кара тепе – на Черни връх и т.н. Списъкът със сменените имена със сигурност е най-търсеното четиво във Варна преди Коледа.
Как започна всичко
“Колегите в Бургас вече го направиха” – това беше един от мотивите за решението на варненския общински съвет. И наистина е така. Бургаските общинари още преди почти три години смениха небългарските имена. Идеята там бе на общинския съветник от ГЕРБ д-р Антонио Душепеев. “Като чета нещо за района, не знам какво означават думите. Така реших, че трябва да променим имената”, спомня си съветникът. И така бе създадена работна група, която преведе имената на местностите или пък издири старите названия, ако е имало такива. Мнозинството на ГЕРБ и партията на телевизия СКАТ (тогава все още “Атака”) прокараха решението като получиха подкрепа и от почти всички останали политически сили. Така 630 топоними бяха заменени. Години по-късно обаче хората продължават да използват старите имена, а по признание на общината, дори администрацията продължава понякога да издава документи с предишните названия. По думите на Душепеев, промяната в началото е създала проблеми дори за морската навигация.
Бургаският модел бързо бе забелязан от националистическата формация ВМРО, която откри в него потенциал за “народополезно дело”. Така вълната тръгна към вътрешността на страната. През юни 2011 година представителите на ВМРО в Стара Загора внесоха аналогично предложение в местния общински съвет. Тогава двете най-големи групи – ГЕРБ и БСП отхвърлиха идеята и тя не получи достатъчно подкрепа, за да бъде реализирана. Основен мотив за тази позиция бяха административните усложнения, които подобно решение носи след себе си. Година по-късно темата отново бе в общинския съвет, този път по инициатива на “Атака”. “Не може да заличим миналото с лека ръка, нито да променим историята си с един нов възродителен процес”, коментира навремето общинският съветник от ГЕРБ Антоанета Масленска. В тази връзка съветник от ВМРО я нарече “ханъм”. Привържениците на масовата смяна на имена излизат с аргумента, че “в Турция и в Гърция отдавна ги смениха”.
Скоро и в други градове
Смяната на географските названия не е единично хрумване на отделни места, а цялостна и последователна политика. Миналата година “Атака” дори обяви национален телефонен номер, на който симпатизантите им да се обаждат и да информират за “места с турски имена”. Инициативата беше обявена и от парламентарната трибуна. Нито “Атака”, нито ВМРО обаче имат самостоятелно мнозинство в някоя от големите общини. Но във Варна и в Бургас техните гласове се оказват решаващи за мнозинството в общинския съвет и къде по принуда, къде по убеждение достатъчно други съветници подкрепят идеята.
Плановете на “Атака” за “ребългаризация” стигат и по-нависоко. Буквално. Предложението им е най-високата точка на България вече да не се казва Мусала, защото името било… турско. След пробива във Варна, идеята за смяна на имената се очаква за трети път да влезе в старозагорския общински съвет. След две отхвърляния, не се знае точно в кой момент гласовете на ВМРО и “Атака” ще се окажат решаващи за мнозинството и никой няма да бъде изненадан, ако Стара Загора се окаже третата община с подобно решение.
Докато във Варна се провеждат последните дебати по “ребългаризацията”, депутат от “Атака” участва в телевизионно предаване. Напълно сериозен той предлага на водещата Шикерова да смени името си на Захариева, защото нейното не било българско. На този фон едва ли някой е изненадан, че действието на общинарите във Варна напълно спонтанно също получи ново име – “възродителен процес”.
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Атака и ВМРО са абсолютно безполезни за хората. Единствено лидерите им имат облаги от това да съществуват колкото се може по-дълго. Те са чалгата на българската политика.
До mobiman:
Може да са безполезни за хората, но явно са полезни на Русия. Освен “лидерите” им явно и Русия има облага щом ги поддържа. Те са не само чалгата, ами и перверзията на политиката.
Когато решат другия път, че Мусала е турско, нека се опитат да го обяснят първо на един съвременен турчин какво значи думата
О, какъв ужас!
Фашизмът и комунизмът се завърнаха, хора бдете!
Изтриха историята, пренаписаха паметта, как ли ще живеят варненци сега…
Олеле, ами сега… Тези най-видни защитници на Клета Майка България, най-българи сред българите, Сидеров и Каракачанов – какво ще ги правим с тези не чак толкоз български фамилии? Педлагам вече единия да го наричаме Желязков, а другия Чернобегачев.
Точно така – първо да си “българизират” те имената и на членската си маса,после да си “българизират” политиката и да се депутинизират. Но това последното вероятно е невъзможно,защото кой ще им плаща масрафите(освен нас чрез държавното партийното субсидиране)!
На турските географски карти Гърция, Румъния, Армения и др. държави са изписани така както ги произнасяме и ниеq НО България е изписана така: BULGARISTAN.
И така „Булгаристан гяуркоминтерновци и Булгаристан гяурглобалисти предлагам ви да си спомните Паисий и неговото „О неразумний……. “
Само да припомня че и друг път в този блог съм писал за българските турци защото в такъв район съм израснал и живял и дори сега хората с които си пия ракията 1/3 са турци и няма никакъв смисъл да се правим „по католици от папата“.
Учудваме и позицията на автора, ама моля Ви се г-н Бедров, те и хората с които си пия ракията знаят КОЙ ни разделя, онези де се прегръщаха и „на ужким“ целуваха на митинга на „Орлов мост“.
На турските географски карти Гърция, Румъния, Армения и др. държави са изписани така както ги произнасяме и ние, НО България е изписана така: BULGARISTAN.
И така „Булгаристан гяуркоминтерновци и Булгаристан гяурглобалисти предлагам ви да си спомните Паисий и неговото „О неразумний……. “
Само да припомня че и друг път в този блог съм писал за българските турци защото в такъв район съм израснал и живял и дори сега хората с които си пия ракията 1/3 са турци и няма никакъв смисъл да се правим „по католици от папата“.
Учудваме и позицията на автора, ама моля Ви се г-н Бедров, те и хората с които си пия ракията знаят КОЙ ни разделя, онези де се прегръщаха и „на ужким“ целуваха на митинга на „Орлов мост“.
Расиме,
подкрепям думите ти и споделям мнението ти!
Само от чисто любопитство и в търсене на “екзактността” обаче най-доброжелателно ще попитам – как точно на турските карти пише “Гърция” както и ние я произнасяме?
Girsija (първото И / I без точка)?
Или пише Yunanistan?
Belomore,
става въпрос за времето когато на власт в Турция дойде Ердоган, тогава пак се говореше за „Ислямската дъга“ и тази карта беше коментирана и препечатана в почти всички наши вестници, и телевизии.
Картата показваше близките до Турция държави и това което ме впечатли че на запад само България завършваше на “stan” от всички балкански държави.
Това е, С което мога да задоволя любопитството ти другото си е „мерене на, на …..те!:))))) „екзактност“ а, ама моля ти се!
BULGAR HALKININ BEDBAHTLIĞI
Bulgar Halkının bedbahtlığı, iki “İstanbullu”; Stefan Stambolovun (1887-1894) ve Aleksandır Stamboliyskinin (1919-1923), iktidarları haricinde; kendini, şizofrenlere idare ettirmesinden, kaynaklanır. Bulgarın; Beş harp, Çiftçi Katliamı, Komünist katliamı, Faşist Dikta Rejimi, Hitler İttifakı, Kapitalist Katliamı, Komünist Rejimi, yaşaması; şizofrenlerden, idare edilmesinden, kaynaklanır. Bulgaristanda, günümüzde Türkçe Yer Adlarının, Bulgarca olarak adlandırılmaları; ülkeyi, yine şizofrenlerin idare ettiklerini, gösterir.
Aslında Bulgarın 134 yıllık devlet tarihinin, yalnız on küsur yılının, aklıselim ve esaslarına sahip çıkan, insanlar tarafından idare edilmesi; onun, palavraya inandığının, kolay galeyana getirildiğinin, ispatıdır. Başka türlü Bulgar, geçenlerde Dış Efkârı Umumiyenin, sosyal medyada paylaştığı gibi; “Dünyanın en dırdır ve en mutsuz insanıdır”…
Bulgar Halkının, esasları Türktür; dili ve dilinin yapısında Türk olduğu, sabittir. Bulgarın, Hrıstıyan âdetleri dışında, Türk olmayan tek bir âdeti yoktur. Bulgar, Türk esaslarından koparıldığında; Şizofren olur, Şizofren edilir. Esası reddettirilerek Şizofren yapılan Bulgarın; zere kadar da olsa, Türke, tahammülü kalmaz. İnsanları, bu hallere, esaslarını reddetmeleri, getirir.
Şizofren edilen, Şizofren Bulgar, Şizofren Dünyasında; Türksüz yaşar. O, gerçek dünya ile kendi dünyası arasında fark yapamadığından; Türkü gördüğü yerde; tepelemeye, boğazlamaya, kovalamaya, başlar; çıldırır, delirir, kendini kaybeder… Bu şekilde milyonlarca Bulgaristan Türkü öldürülmüş, milyonlarcası da, Türkiyeye göç ettirilmiştir. Devlet olması, bütün bu cinayetleri işlemesini, kolaylaştırır. Bulgarın bu hâlde tutulması; ekonomisinin, nüfusunu geçindirememesine ve nüfusunun azalmasına, bitmesine, sebep olmaktadır…
Batının ve Panmoskovistlerin, 134 yıldır, esaslarına yabancılaştırarak, meydana getirmek istedikleri “Yeni Bulgarın” ve bu “Yeni Bulgarın”, devletinin vaziyeti ahvalleri budur. Bu hâlden çıkılmak istenildiğinde 134 yıldır sarfedilen “Yeni Bulgar” icat etme çabalarından, vazgeçilir ve Bulgar; esaslarına bırakılır. Onun esasları, Slavdan fazla Türktür. Azılı Panslavist Nayden Gerovun, Lügati, bile, bunun ispatıdır.
Görülen odur ki, Bulgar; esaslarından, ayrı tutulduğu müddetçe; onun, hastalığı derinleşmekte; kendisi de, devleti de tükenmektedir. Bu hal karşısında, Bulgar, eğer; batmak, istemiyorsa, esaslarının, ülkedeki Türklerle Federasyona gidilmesine, müsait olduklarını, kabul etmelidir. Bulgaristan Türkleriyle, yani Bulgaristanın asıl Bulgarlarıyla; Bulgar Devletinin federasyona gitmesi; bu günkü Bulgarların, yani Bulgar Slavlarının, hayatta kalmaları için tek fırsattır…
Varna Belediyesi Şûrası 2012 yılında aldığı “Belediye hudutlarında Türkçe, Grekçe, Arapça coğrafi adların değiştirilmesi kararını”, belirttiği gibi, bir yıl üzerine çalıştıktan sonra, 2013 yılı Aralık ayında yürürlüğe koyar. Bu söyledikleri yalandır; çünkü Şizofrenin, “çalışması”, bizim bildiğimiz, “çalışma” değildir; Şizofren, kafaya bir şeyi, taktı mı; sadece kendi bildiğini yapar ve netice olarak; yapar yapacağını, eder edeceğini! …
Varna Belediyesi hudutlarında değiştirilen Yer Adları; sonuna kadar, Türkçe Yer Adlarıdır. Hâlen oralarda Gagavuzların yaşamaları; Yer Adlarının, Gagavuzca olduklarını göstermez; Gagvuzların, Türk olduklarını gösterirler. Aslında, Yer Adlarını değiştirenler, bunu çok iyi bilmektedirler ve Türklere hoş görünmek için, “Biz Gagavuz adlarını değiştiriyoruz!” demektedirler… Bu lâflar artistlikten söylenen lâflar değil; şizofrenlikten, sarf edilen lâflardır…
Belediye Kararına göre, Belediye hudutları içinde kalan; Gagavuzların Franga/Pranga (Kamenar); İnceköy (Topoli); Kestriç (Vinitsa); Köklüce (Zvezditsa); Çenge (Asparuhovo); Dereköy (Konstantinovo); Galata; Paşaköy (Vladislavovo) yerleşim yerlerinde ve mezralarında, Yer Adları, değiştirilir. Şizofrenlere göre, böylece, bir taşla iki kuş vuracaklardır. Evvelâ Türkçe Yer Adları silinecek; sonra Bulgarlaşan, Gagavuzlara Türklükleri hatırlatılmayacak; unutturulacaktır…
Şehrin “Varna” adı, tarihin derinliklerinden, gelen Türkçe bir addır. Yedinci asrın sonlarında, sakinlerinin büyük kısmı İslâm dinine geçerlerken, bir kısmı Hrıstıyanlığı, ikrar etmeye devam eder. Hrıstıyan dininde kalanlar, Gagavuzlardır. Onların, aynen İslâm dinine geçen, soydaşları gibi; ne “Gök” Oğuzlarla, ne de “Ak” Oğuzlarla alâkaları vardır. Onlar da, onlar gibi; Alan, Hun, Bulgar, nesilleridir. Taşıdıkları “Gagavuz” adını, onlara; Müslüman hemcinsleri ve hemşerileri; İslâm dinine geçme tekliflerinin; “Gaak-Guuk” diye anlamsız sözlerle, geçiştirdiklerinden, verirler.
Anlaşıldığı üzere; öyle tarihlerin yalandırdıkları gibi, buralara uzanan veya uzanmayan; “Yedi Slav Kabilesi”, “Birinci Bulgar Çarlığı Devri”, “İkinci Bulgar Çarlığı Devri”, “Beş yüz yıllık Osmanlı Esareti Devri” yoktur. Bunların hepsi asılsızdır ve uydurmadır. Hakikat olan; ayarlanan tarihlerin kasten “Bizans” dedikleri İmparatorluğu; aynı tarihlerin kasten, “Osmanlı” dedikleri İmparatorluğun, değiştirmesidir. Bundan sonra, Hrıstıyanlık, Müslümanlık muharebeleri başlar. Asırlar boyu böyle gittikten sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesi olur. Bu harp Balkanlardaki Müslümanlar için, kader belirleyicidir…
Bu günkü Varna ve Burgas sancaklarını, Doksanüç Harbinde, Osmanlı Hanedanlığının; Harp Tazminatı olarak, Rusyaya hibe ettiğini, hiçbir Türk unutmamalıdır! Lise çağımda, bu hakikati öğrendiğimde; Türkiyeye göç eden Bulgaristan Türklerinden, parayı toplayıp, Rusyadan, toprakları onlara vermek için, alacaktım… Yani bu yerler; muharebe ile kan dökme ile alınan topraklar değil; Osmanlı Hanedanlığı tarafından para yerine verilen topraklar. Öyle olduk; “Alın paranızı, verin toprağımızı!”; Liseli Ahmedin, bu hayalini de unutmayın!
Yine hiçbir Türk; her iki sancağın, Burgas ve Varna sancaklarının; yüzde doksanının, Türk (İslâm) olduğunu, Yüzde onunun Türk Ortodoks Hrıstıyan (Gagavuz) olduğunu ve her iki bölgede de, bu günkü manada Bulgar olmadığını, unutmamalıdır! Bu günkü manada Bulgar vardıysa da, bunlar Osmanlı-Rus harplerinden sonra; Rus Ortodoks topraklarına, göç etmek için, Makedonyadan, yola çıkan ve Osmanlı Hanedanlığı memurları tarafından, durdurulan ve buralara yerleştirilen, esamileri okunmayacak kadar az, birkaç Makedon Slav köyüdür…
Umum itibarıyla; Rusun ve Batının, Ortodoks Türkleri “Bulgar” kabul ettikleri için, Doksanüç Harbinden sonra, buraya öteden beriden göç ettirilen Slavlar; Batının ve Rusyanın “Bulgar” dedikleri, Ortodoks Türklerin ve Osmanlı Hanedanlığı memurları tarafından, buralara yerleştirilen Slavların, yüzde on nüfusuna ilâve edilirler. Sonraları bu nüfus; buralardan katledilerek, göç ettirilen Türklerin yerlerine gelen, Bulgarlarla çoğaltılır…
Şimdi bu öteden beriden, gelmelerin (prişıltsilerin); kalkıp Varnanın, Türkçe Yer Adlarını değiştirmeleri; hem Gagavuzları silmek, hem Varnanın tarihi dokusunu değiştirmektir. Bu değiştirmeyle; nereden bakılırsa, bakılsın; bir cinayet, bir genosit işlenmektedir. Belediyenin bu menfur kararını yorumlayan Bulgaristan Vatandaşı, Varna sakini Gagavuz Asıllı, Violeta Staniçiç Hanımefendi; yerlerin Gagavuz adlarının, değiştirilmesi ile hâsıl olan faciayı, şöyle dile getirmektedir:
“Şimdi Varnada bu ad değiştirmelerle, geçmişimi ve dedem Jelezden (Gagauz), Ninem Sultanadan (Gagauz Hanım), teyzelerim Deşpina ve Kiriyakiden kalan mirasımı siliyorlar. Bu güne, bu gün; Kum Tarlada, Dilber Çeşmede ve Ayazmada, daha fazla hatıralara düşkünlüğümden; koruduğum, tarlalarım var…”.
“Eğer, olur ya; siz tesadüfen kendinize; ceddimin geçmişinin adlarının, değiştirileceklerinin, haysiyetsizleştirileceklerinin, silineceklerinin şuurunda olmamın, bana nasıl tesir ettiğini sorursunuz… Kendimi kötü hissediyorum. Tapulardan, kütüklerden, malûm manada, geçmiş kalktığında; geçmiş mevcudiyetten; hakikat olarak kalkacak. İşte zamanın, bize, işlediği suç, bundan ibaret.”…
Allah sabır versin, Violeta Staniçiç Hanımefendiye ve hadiseleri, onun gibi hisseden Türklere (Gagavuzlara)… Ben, Ahmet Tacemen de, sırası geldiğinden, sizlerle, hayatımdan, bir parçayı, paylaşacağım. Hasbelkader, Lisede ve Üniversitede; Gagavuz asıllı meşhur Türklük İlmi Âlimi, Rahmetli Emil Boev, Beyefendi hocam idi. Bu makale, onun, yazmak isteyip de, yazamadığı makalelerdendir. Üniversiteden, atılıp kovulmamamı, ona ve Emniyetten onun Gagavuz arkadaşına borçluyum.
Bana öyle geliyordu; onlar, hiçbir yerde, hiçbir zaman saklamadığım, samimi Türklüğümde; yaşayamadıkları ve yaşayamayacakları, Türklüklerini, yaşıyorlardı. Ben, onların Türklüklerini, işte bu makalemde yaşatıyorum. Buradaki çoğu fikirleri, Emil Boev Hocamın söylediklerinden, feyiz alarak, dile getirmişimdir. Dinleriyle dinlensinler!
Böylece, onlara vefa borcumu da, ödemiş oldum, çok şükür! …
Biliyor musunuz, şimdi Violeta Hanımefendi de, “Bu Gagauz-Grek adlarına, her zaman şüpheyle bakmışımdır” derken; yaşayamadığı, belki de, yaşayamayacağı, Türklüğünü, yaşıyor…
Violeta Staniçiç Hanımefendinin, söyledikleri, tam manasıyla Bileşik Milletler Teşkilâtının, yıllar evvel Yer Adlarının, korunmalarıyla alâkalı aldığı kararın, Varna Belediyesi tarafından, dikkate alınmamasının, hazin akisleridir. Yeryüzünde bütün milletleri temsil eden bu teşkilât; insanların, Hanımefendinin karşılaştığı vaziyetlerle karşılaşmamaları için, Yer Adlarının, değiştirilmelerini yasaklayan, kanun çıkartmıştır. Bulgar Devletinin, umursamadığı, bu meşhur kanuna göre; Yer Adları, nerede olurlarsa, olsunlar, kendi hallerine bırakılırlar; kendileri gelirler, kendileri giderler. Onlara müdahale edilmez! …
Varna Belediyesi, etrafta Gagavuz Yer Adlarını değiştirirken, her ne kadar Yerel Kültürü araştıranlardan (Kraevedlerden) bahsetse de, kendileri dört dörtlük şizofren olduklarından; yapılan hem ilim bakımından, hem insanlık bakımından, suçtur. İlme göre, etrafın, tarihî dokusunu değiştirmek, hakikatleri sapıtmaktır. Diğer, yapılan; İnsan Hakları Hukukuna tamamen aykırıdır. Bulgar Devletinin bu yaptığı; Bileşik Milletler Teşkilâtının, Yer Adlarıyla alâkalı Kararının ve İnsan Haklarının ihlâlidir.
Komünistlerin, elli yıla yakın iktidarlarına rağmen, bir tülü oturup yapamadıklarını; Burgas ve Varna Belediyelerinin, yapmaları; bu günkü Bulgar Devletinin; Şizofrenlikte, Komünist İktidarı geçtiğini, gösterir. Mezkûr Kararın Bulgaristanda, Partiler tarafından desteklenmesi, onların da, Şizofren olduklarının, ispatıdır. Öyle ki her iki belediyenin “Belediye hudutları içinde Türkçe, Grekçe, Arapça coğrafi adların değiştirilmesi kararları”; bir halkın kitlevi şizofrenilik hali için, emsal gösterilebilir.
Bu Şizofrenler, kendilerini; hasta beyinleriyle icat ettikleri, “Bulgar”; ülkeyi de, bu Bulgarın icadı “Bulgarın Dünyası” görürler. Hasta beyinleriyle icat ettikleri Bulgarın Dünyasında, Türke yer yoktur. Türk, Gagavuzlar gibi, ülkede iki bin yıllık Hrıstıyan, bin yıllık Ortodoks, olsa da, ona, burada Türk olarak, yaşama hakkı tanımaz!
Bunun en taze emsali, biziz. Bizi, Hrıstıyan yaptılar; domuza baktık, rakı içtik, yeni adlarımızı kullanmaya başladık, onlarla evlendik, hattâ Bulgarca konuşmaya başladık. Bu şizofrenler; “Bunlar Bulgar olarak, çoğunluklarıyla, ya Bulgaryayı ellerimizden, alırlarsa!” diye, evhama kapıldılar. Hrıstıyan Ortodoks adlarımıza, Bulgarca konuştuğumuza, domuz yediğimize, rakı içtiğimize, onlarla evlendiğimize hiç bakmadan; bizi apar topar, ülkeden dışarı attılar! Şimdi, siz söyleyin, bunlar şizofren mi, değil mi? Kim ne derse desin; bunlar, benim için tam şizofren!
Böyle giderse; aslında “Türk” demek olan “Bulgar” adına, bunların tahammül edemeyişleri, en yakın zamanda, bombalar gibi patlayacak. O zaman; “Bulgar” adını da, “Bulgaristan” adını da atıp, değiştirecekler. Sonra bunlar oturup tarihlerden “Hemus” gibi, Türk olan adları çıkaracaklar. Şizofren dünyalarını rahatsız eden, her yerde rastladıkları; Türkçe sözlerden, adlardan, Türklerden; tamamıyla zırvalayacaklar.
Bulgaristan coğrafyasından, Türk menşeli olduklarından; Aytos”, “Arda” “Balkan”, “Balşa”, “Bankya”, “Batuliya”. “Berimirtsi”, “Burel”, “Busmantsi”, “Varoş”, “Vitoşa”, “Zagora”, “Kamçı”, “Lovça”, “Tuna”, “Şar”, “Yambol”, gibi adları, tutup, birer birer atacaklar ve değiştirecekler…
Sonra, bunlar Şizofren, ne yapacakları belli olmaz ama kafayı uyduruk Bulgarcaya, takacakları kesin. Bunlar görülen Türkçe sözleri lügatlerde değiştirdikten sonra ki sayılarının altı bin oldukları söyleniyor; “tıça”, “pleta”, “vırtya”, “toyaga”, “kokiçe” gibi, sayıları beş bini geçen, görülmez Türkçe sözleri; arayıp, bulup, değiştirmeye başlayacaklar…
Bir sözle, bu şizofrenler; aklıselim galip gelip, Bulgaristan Türkleriyle federasyona gidilmezse; önümüzdeki 15-20 yıl içinde, kendilerine, böyle, çok işler çıkaracaklar. Onlar, bu halleriyle; azınlık haline düşen Bulgar nüfusunun, Bulgar Devletini nasıl ve ne zaman kaybettiğinin, farkına bile varmayacaklar…
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Dr. Ahmet TACEMEN 28 Ocak 2013
Аз пък искам местността, в която живея- Траката-името идва от тракащите по камeнният път надолу към морето каруци, да бъде прекръстена на Rolling Stones!
Dr. Ahmet TACEMEN 28 Ocak 2013
Kardas Ocak,
Nerde turkish, nerde English/Bulgarian?
Kodca SakatlIk, baby…
Sorry
А някой разбра ли излиянието на доктор Ахмет, което докторът благоволи да сподели на турски? А може би вече е време да започнем да учим турски, че нали сте слушали какво се е случвало с българите, които по време на “присъствието” не са разбирали езика на присъстващите? Пък те от присъстващи се превърнали в кръстници на местностите наоколо… И в един момент се оказва, че все още сме длъжни да им демонстрираме своята толерантност и търпимост към езика и културата им… Хората, които мряха, за да сте свободни, не заслужават това!
Г-н Расим,
1. Не лъжете. Ето имената на някои европейски държави на турски език:
Bulgaristan
Ermenistan
Gürcistan
Kazakistan
Macaristan
Hırvatistan
Yunanistan
Sırbistan
2. Защо самият Вие ‘обиждате’ държавите Еленика и Суоми, например, наричйки ги , съответно, Гърция и Финландия, а?
3. Чувствайте гордост от наставката -стан:
The suffix -stan (Persian: ـستان -stān) is Persian for “place of”[1] or “country”.[2]
The suffix also appears in the names of many regions, especially in Central and South Asia, areas where ancient Indo-Iranian peoples were established; in Indo-Iranian, however, it is also used more generally, as in Persian and Urdu rigestân (ریگستان) “place of sand, desert”, Pakistan “land of the pure” and golestan (گلستان) “place of flowers, garden”, Hindi devasthan (“place of devas, temple”), etc.
The suffix, originally an independent noun, but evolving into a suffix by virtue of appearing frequently as the last part in nominal compounds, is of Indo-Iranian and ultimately Indo-European origin: It is cognate with Sanskrit sthā́na (Devanagari: स्थान) – pronounced [st̪ʰaːna] – meaning “the act of standing”, from which many further meanings derive, including “place, location”, and ultimately descends from Proto-Indo-Iranian *sthāna-.
bahr agooda, във втория си коментар съм уточнил какво имам на предвид, така че няма как АЗ да лъжа. А едва ли съм само аз „простака“ който обижда така гърци и финландци, макар че с първите си имаме „едно на ум“ /е взаимно /
Колкото до т.3 мисля че въпроса е решен доста отдавна, нали.
Вижте това преименуване е направено добре защото винаги е по-лесно да свикнеш с българските наименования от колкото с турските. Г-н Бедров и аз знам Кабакум, Паша Дере и т.н. но след поколения това вече ще се промени и никой няма да знае тези имена. Както турската администрация е поставила тези имена за тяхно удобство смятам, че и нашата е редно да направи това. Освен това вече ми идва в повече новини на майчин език, половината от БГ парламента с имена като Четин Казак и подобни, етническите турци едвам говорят български. Дайте да поставим нещата на плоскостта на националното самосъзнание и определяне. Иначе ще станем като украинците например- не се знае дали са руснаци, украинци или нещо друго.
Кирил, точно казано, защото утре някой може да поиска да се върнат имената на села, градове и местности в т.н. „смесени“ райони САМО ЗАЩОТО ЕДИНИЯ ЕТНОС Е ПО-МНОГОЧИСЛЕН.
След либерастки пасквилчета като горното нека г-н Бедров да има предвид, че когато някой му каже, че бедровчетата са антибългарски дегенерати, има голяма вероятност този някой да бъде прав.